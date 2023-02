A la Une .. La relève du Kibio Boxing Club éblouit au Championnat de France de kick-boxing

Le Kibio Boxing Club du Chaudron a remporté un grand succès lors des Championnats de France de kick-boxing, obtenant deux médailles d'or, une d'argent et trois de bronze. Par GD - Publié le Jeudi 9 Février 2023 à 11:38

L'équipe du Kibio Boxing Club du Chaudron a fait un véritable carton lors des Championnats de France de Kick-boxing qui se sont déroulés à Cusset les 4 et 5 février derniers. Avec deux médailles d'or, une médaille d'argent et trois de bronze, les jeunes pousses du club ont démontré leur détermination et leur talent sur le ring.



Le club peut être fier de ses deux championnes de France, Julicine Kibio et Marion Philigibert, âgées de 15 ans, ainsi que de sa vice-championne, Eliana Kibio, âgées de 11 ans, qui a décroché une médaille d'argent. Les 9 athlètes inscrits ont fait honneur au club avec 7 médailles remportées.



Un résultat remarquable qui témoigne de la qualité de leur entraînement et de leur détermination à remporter les plus hautes distinctions.