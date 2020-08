A la Une . La "relève de Wilson Titus" reste en prison

​U.C, le père de famille accusé de trafic de stupéfiants dans l'Est et l'Ouest, parmi un nombre important de suspects, est en détention provisoire et a vu sa demande de mise en liberté refusée. Par SH - Publié le Mardi 4 Août 2020 à 10:51 | Lu 872 fois





U.C, qui encourt 10 ans de prison, devrait être jugé cette année, ainsi qu’environ neuf autres personnes. Le président de la Chambre d’instruction l’a appelé "la relève de Wilson Titus". En effet, ce dernier, surnommé le "Caïd du Chaudron", a été condamné en début de mois par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à 6 ans de prison pour trafic de stupéfiants. Un trafic dans les villes du Port, de Saint-Denis et Saint-Paul de 2016 à 2018 qui impliquait 14 autres personnes.Une fois le chef en prison la cocaïne, l’ecstasy, la MDMA et le cannabis a continué de circuler dans l’Est et l’Ouest et U.C en serait en partie responsable. En effet, c’est un deuxième groupe, dont les membres seraient nombreux également, qui aurait pris la relève. En 2018, place à R.M dans l’Est, les frères P. dans l’ouest, les deux frères R., dont un en métropole et leur cousin U.C qui faisait appel la semaine dernière d’une prolongation de détention provisoire, en attendant son procès prévu cette année devant le tribunal correctionnel. Mais ce mardi sa demande de placement sous contrôle judiciaire a été refusée et son appel rejeté.Pour rappel, les colis arrivaient de Villefranche-sur-Saône en métropole, puis circulaient sur l’île. Selon les transferts d’argent Western Union, la bande s’est fait 45.000 euros en tout. U.C assure n’avoir été qu’un un simple "outil". Mais lorsque que l’un des frères R. est condamné en métropole puis rentre à La Réunion, c’est U.C – qui compte quatre condamnations sur son casier judiciaire et était en sursis au moment des faits - qui va le chercher à l’aéroport. Et ils l’appellent "Le guerrier de R".U.C, qui encourt 10 ans de prison, devrait être jugé cette année, ainsi qu’environ neuf autres personnes.





