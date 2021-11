La réhabilitation du pont de la ravine DUCLÉANDRE terminée

Le pont ouvre à nouveau aux usagers à partir de 12 heures ce vendredi 19 novembre 2021. Des travaux annexes se poursuivent jusqu’à mi-décembre.



Le montant de cette opération s’élève à 220 000 euros. Le but reste d’améliorer le cadre de vie des Saint-Paulois·es. En modernisant les voiries et les différentes routes de la cité Saint-Pauloise. Pour offrir aux habitant·es un réseau routier structurant.



Afin de mener ce chantier et les opérations d’entretien de cet ouvrage d’art appartenant au patrimoine communal, la fermeture du tronçon du chemin FÉOGA 1 a eu lieu du jeudi 19 août jusqu’au 14 novembre 2021.



La circulation a été totalement interdite aux véhicules et aux piétons pendant toute cette période.