Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La réhabilitation de la plage basaltique de Cambaie dans l’émission “Rant dann’ ron ek Saint-Paul”! Découvrez l’émission “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” diffusée sur Antenne Réunion !



Présenté par Aurélie Béton, “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” vous invite à découvrir Saint-Paul, à travers le prisme de ses habitants, de ses artistes, de ses musiciens, de ses artisans, petits ou grands… Listwar lé en mouvman, le teritwar osi!

Pour ceux qui auraient louper ce 8ème numéro, voici le replay de l’émission “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” diffusée sur Antenne Réunion le 4 août dernier !



Le thème de cette huitième émission : La réhabilitation de la plage basaltique de Cambaie. Cette opération, qui est menée sur le territoire géré par l’ONF, en accord avec les orientations de gestion définies par le plan d’aménagement de la forêt littorale de Saint-Paul permet le maintien d’un espace littoral naturel mieux adapté aux aléas marins présents et futurs. Elle entre dans le cadre d’une transformation progressive de cette frange littorale (travaux déjà menés par l’ONF les années précédentes) et est donc vouée à être prolongée en partie Sud.

L’objectif principal de ce projet est de reconquérir, sur 1.25 ha de la baie de Saint Paul, le milieu naturellement présent sur cette frange littorale. Il s’agit par des techniques de gestion littorale douces et s’appuyant sur la résilience de la végétation naturelle, de favoriser le retour à l’équilibre morpho dynamique de la plage tout en rétablissant les conditions physiques favorables à la ponte des tortues. Cela passe par la restauration de la structure et de la composition de la végétation typique du littoral ouest réunionnais.

Pour (re)visionner l’émission, cliquez Depuis le 14 avril dernier, la Ville de Saint-Paul vous donne rendez-vous sur Antenne Réunion tous les 15 jours, les mercredis à 13h10, pour découvrir son Histoire, son patrimoine mais aussi ses actualités. Du battant des lames au sommet des montagnes, la Commune de Saint-Paul est l’une des plus grandes villes de France dont le territoire est en constante évolution. Aménagement, actions santé, animations sportives ou culturelles, éducation, restauration scolaire, infrastructures, environnement… Ce magazine, dont le premier épisode a été diffusé le 14 avril dernier, aborde toutes les thématiques relatives du territoire.Présenté par Aurélie Béton, “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” vous invite à découvrir Saint-Paul, à travers le prisme de ses habitants, de ses artistes, de ses musiciens, de ses artisans, petits ou grands… Listwar lé en mouvman, le teritwar osi!Pour ceux qui auraient louper ce 8ème numéro, voici le replay de l’émission “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” diffusée sur Antenne Réunion le 4 août dernier !Le thème de cette huitième émission : La réhabilitation de la plage basaltique de Cambaie. Cette opération, qui est menée sur le territoire géré par l’ONF, en accord avec les orientations de gestion définies par le plan d’aménagement de la forêt littorale de Saint-Paul permet le maintien d’un espace littoral naturel mieux adapté aux aléas marins présents et futurs. Elle entre dans le cadre d’une transformation progressive de cette frange littorale (travaux déjà menés par l’ONF les années précédentes) et est donc vouée à être prolongée en partie Sud.L’objectif principal de ce projet est de reconquérir, sur 1.25 ha de la baie de Saint Paul, le milieu naturellement présent sur cette frange littorale. Il s’agit par des techniques de gestion littorale douces et s’appuyant sur la résilience de la végétation naturelle, de favoriser le retour à l’équilibre morpho dynamique de la plage tout en rétablissant les conditions physiques favorables à la ponte des tortues. Cela passe par la restauration de la structure et de la composition de la végétation typique du littoral ouest réunionnais.Pour (re)visionner l’émission, cliquez ici





Dans la même rubrique : < > Le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, visite les écoles de Saint-Paul Rentrée scolaire 2021/2022 à Saint-Paul : 3 700 agendas scolaires pour les élèves de CM1 et CM2