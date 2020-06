La réglementation Covid qu'il faudra respecter lors de la Fête de la Musique

Depuis sa création par le ministère de la Culture en 1982, la Fête de la Musique est devenue un événement fédérateur, un grand mouvement populaire, national et international. En cette année marquée par l'épidémie de la Covid-19, la manifestation sera inédite. Afin de garantir la sécurité de toutes et tous, elle intégrera les normes sanitaires en vigueur et ne devra pas créer de rassemblements physiques non autorisés.



Des concerts pourront se dérouler dans des établissements recevant du public dont l’ouverture est autorisée dans la limite de 5000 personnes, dans le respect des règles sanitaires sous la responsabilité du dirigeant du lieu avec respect des distanciations physiques, dans des lieux permettant de fixer une jauge et en veillant à ne pas créer d’attroupement à proximité.



Les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits sur le domaine public : les concerts spontanés ne sont pas autorisés. Pour les maires qui le souhaiteraient et sur demande express de leur part, des événements très encadrés sur la voie publique pourraient être autorisées par le préfet, dès lors que le respect des contraintes sanitaires peut être garanti par la commune et ses services, indique la préfecture de La Réunion.



Pour les bars, cafés et restaurants, l’organisation de concerts relève de la responsabilité de l’exploitant du lieu : ils sont déconseillés dès lors qu’ils sont susceptibles de générer des rassemblements non maîtrisés sur la voie publique.