La grande Une La régisseuse de la crèche départementale Les Petits Princes détourne 35.000 euros

Employée au Conseil départemental depuis 1985, Marie-Jeanne T. a été condamnée ce mardi par le tribunal correctionnel pour avoir détourné des deniers publics pendant 6 ans pour arrondir ses fins de mois. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 5 Avril 2022 à 16:37

"Elle a commencé à emprunter du numéraire mais elle le remboursait au fur et à mesure. Puis ça a été l’engrenage", a expliqué l’avocate de Marie-Jeanne T, 60 ans.

La sexagénaire travaillait au Conseil départemental depuis 1985 et avait gravi les échelons. Jusqu’à devenir, en 2015, la régisseuse de la crèche Les Petits Princes. Sa mission consistait notamment à recevoir les paiements des parents correspondants aux heures de garde de leurs marmailles. "Heureusement que tout n’était pas payé en espèces et qu’il y avait aussi des chèques", a souligné le représentant de la société. L’argent était mis dans des enveloppes et déposé dans un coffre. C’est là que la prévenue qui n’était pas présente à son procès allait régulièrement se servir. Les détournements ont duré six ans au cours desquels près de 35.000 euros ont été détournés. Du beurre dans les brèdes Pas d’achat immobilier ni voiture de luxe, juste histoire de mettre un peu de beurre dans les brèdes. "Ma cliente voulait aider ses enfant à étudier en métropole. Elle était en difficulté financière et, par fierté, elle est tombée dans le piège de la facilité", a plaidé l’avocate de la défense, Me Elisa Wan-Hoï. C’est un contrôle de la régie des recettes qui avait révélé le pot aux roses. La régisseuse s’était alors dénoncée. Elle avait été mise à pied puis, à la retraite. Pour avoir vécu sur le dos de son employeur, le procureur de la République a requis un an de prison avec sursis probatoire et l’obligation de rembourser les sommes indûment perçues. Le tribunal a été plus loin que ces réquisitions en condamnant la régisseuse à 18 mois de prison avec sursis probatoire. La somme détournée devra être remboursée ainsi que les frais de justice.