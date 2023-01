La région Guadeloupe a un nouveau préfet

Suite au Conseil des ministres du 11 janvier 2023 et par décret du Président de la République, de nombreux grands serviteurs de l’État se sont vu attribués de nouvelles fonctions. Parmi eux, le ministre délégué chargé des Outre-mer Jean-François Carenco souhaite remercier tout particulièrement Alexandre Rochatte, et saluer son action en tant que Préfet de la région Guadeloupe, Préfet de la Guadeloupe et représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.



Son passage dans cette région aura été marqué par de nombreux temps forts pour notre pays, tels que la crise sanitaire de la Covid-19, de multiples événements d'ordre public, ou encore la gestion de la tempête Fiona et de ses conséquences…. Des défis qu’il aura su relever avec la force de ses convictions.



Xavier Lefort lui succède désormais en tant que Préfet de la Guadeloupe. Auparavant préfet de la Mayenne, il a su démontrer sa pleine maitrise des sujets de gestion de la ressource en eau, ou encore d’approvisionnement énergétique. Ses méthodes démontrent un attachement à la coopération avec les collectivités : le ministre Jean-François Carenco ne doute pas de son plein succès dans ses nouvelles missions guadeloupéennes.