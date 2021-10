La régie des ports de plaisance du TCO gère les 3 ports de plaisance situés sur la côte Ouest de La Réunion. Elle est dotée de la seule autonomie financière et emploie 25 agents (sous convention collective des ports de plaisance) et gère plus de 1 200 contrats d’amodiations (bâtiments et navires).



Dans le cadre d’un départ, elle souhaite recruter en CDI 1 Responsable administratif et financier (H/F).



