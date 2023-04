Communiqué "La réforme des retraites, c’est toujours non !"

Communiqué de Giovanni Payet (La voix citoyenne) : Par N.P - Publié le Jeudi 13 Avril 2023 à 11:21

A la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, à La Voix Citoyenne – La Réunion, nous sommes toujours debout pour dire non ! Nous refusons cette réforme qui méprise les plus fragiles, les femmes, les jeunes et les séniors. Nous refusons cette réforme qui délibérément renie les conséquences du changement climatique sur le monde du travail.



Nous le disons depuis tant de semaines, la réforme des retraites proposée par le duo Borne-Macron est injuste, injustifiée et inappropriée. Elle masque les grands enjeux de société de notre pays : l’adaptation du marché du travail aux conditions climatiques de demain, la formation et l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi, le maintien des seniors dans leur emploi à partir de 50 ans, les carrières longues, la pénibilité…. En résumé, avant de s’attaquer à la retraite, il faut améliorer les conditions de travail dans notre pays.



Dans un contexte international et national aussi tendu telles que la guerre et l’inflation, le président de la République et le gouvernement ne protègent pas les Réunionnais.es et nos compatriotes de France hexagonale et d’outre-mer. Ils appliquent une méthode brutale qui donnent naissance au ressentiment, à la colère et parfois à la violence.



A La Voix citoyenne – La Réunion, nous considérons qu’il est temps d’ouvrir la voie de l’apaisement et de se rassembler pour un modèle de société différent qui défend fièrement la devise républicaine : Liberté, Egalité, Fraternité.



Enfin, une nouvelle fois, nous saluons la détermination des organisations syndicales, qui dans leur diversité d’opinions, ont maintenu un front uni depuis tant de mois. Votre combat est digne et ne sera pas oublié.



Zordi kom domain, nou tout ansamb, nou tien bo, no larg pa

Nou tout ansamb pou la zistis, légalité et la fraternité-sororité !