La réforme de la fonction publique définitivement adoptée au sénat

Le projet de réforme de la fonction publique a été adopté au sénat en seconde lecture ce mardi 24 juillet 2019, au grand dam des syndicats de la fonction publique et de la gauche. Le texte prévoit notamment un recours accru aux contractuels et s'inspire des dispositifs en vigueur dans le privé: dialogue social "simplifié", mais aussi contrats "de projet" et expérimentation pendant 5 ans des ruptures conventionnelles.



La réforme concerne 5,5 millions d'agents de la fonction publique d'Etat, territoriale et hospitalière, dont 1,3 million de contractuels.



Le gouvernement réfute l'accusation de privatisation de la fonction publique, vantant un texte de "modernisation" qui rendrait la fonction publique plus attractive.