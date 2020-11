La grande Une La refonte du front de mer de Saint-Paul passe par la démolition d'une école

L'école Eugène Dayot sera prochainement démolie. La municipalité compte récupérer le foncier pour y implanter des commerces et logements. Objectif : booster l'attractivité du front de mer. Par M.A - Publié le Samedi 21 Novembre 2020 à 08:43 | Lu 403 fois

Le front de mer de Saint-Paul poursuit sa mutation. Après la restauration du boulodrome, la création d'une promenade piétonne, d'aires de jeux d'enfants et de jeux d'eau, et la construction de deux caravelles, c'est le site du marché forain qui bénéficiera d'un coup de jeune.



Une dynamisation qui s'inscrit dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain (PRU) et qui s'appuie sur la démolition de l'école primaire Eugène Dayot - dont les élèves ont déménagé à la rentrée de janvier dans un établissement flambant neuf rue Pothier.



A la place de l'établissement scolaire, la municipalité souhaite implanter des commerces, restaurants et logements sur 12000 m2 ainsi libérés. "Le projet date de la mandature 2009/2014. On compte le relancer sur ce mandat", note Emmanuel Séraphin, premier adjoint. L'objectif reste le même : créer une zone d'attractivité ouverte sur l'océan.



Présence d'amiante



Avant de lancer l'appel à projets, "la mairie doit d'abord devenir propriétaire du foncier, qui appartient encore à l'Etat", précise l'élu. Une fois le bâtiment démoli (avec des précautions en raison de la présence d'amiante), la place du marché forain sera retravaillée. "On va voir si on peut mette des stationnements souterrains", précise-t-il. Les travaux pourrait être lancés d'ici un an et demi.



Pour mémoire, le PRU a été initié en 2004 dans le cadre d’une convention de concession signée entre la mairie de Saint-Paul et la SEDRE. Le programme couvre la totalité du centre-ville sur une superficie de 191 hectares. Outre le front de mer, le PRU comprend un pôle "Entrée de ville" également constitué de programmes immobiliers (logements, commerces, bureaux) et d’espaces publics ; ainsi qu'un pôle "Entrée Sud", dont l'enjeu est de passer d'une logique routière à un espace public urbain sécurisé et dynamique.





