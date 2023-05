La grande Une La rédemption de Mahé de Labourdonnais... par Ericka Bareigts

Dans un post Instagram, la maire de Saint-Denis a publié une lettre fictive signée de Mahé de Labourdonnais. Dans cette lettre lui étant directement adressée, Ericka Bareigts constate que l'ancien gouverneur fait amende honorable et demande de déplacer sa statue afin d'apaiser sa conscience et de favoriser le retour des oiseaux. Par GD - Publié le Lundi 15 Mai 2023 à 09:48

Si le sort de la statue de Mahé de Labourdonnais tourne à la saga, il faut reconnaître un talent aux protagonistes pour les surprises et les rebondissements. Dans cette bataille idéologique, Ericka Bareigts vient de jouer une carte inédite jusqu'alors.



Sur son compte Instagram, la maire de Saint-Denis a publié une lettre qui lui aurait été adressée par Mahé de Labourdonnais concernant son "avis sur le déplacement de la statue censée m'éterniser." Un courrier fictif rédigé par Edmont Lauret.



Dans ce courrier, l'ancien gouverneur valide le choix de "l'Altesse Républicaine" de déplacer sa statue. Un choix qui permettrait de faire "plus que ma rédemption, une ville plus saine et plus agréable à vivre pour vos concitoyens."



Mahé de Labourdonnais espère voir la place de sa statue libérée afin de "pouvoir repeupler d'arbres et de plantes qui aideront à purifier tant l'air que le passé."