A la Une . La rectrice condamne les faits de violences au lycée professionnel Patu de Rosemont

Les violences survenues ces derniers jours aux abords du lycée professionnel Patu de Rosemont à Saint-Benoît font réagir Chantal Manès-Bonnisseau. La rectrice de région académique apporte son soutien à la communauté éducative. Les quatre élèves placés en garde à vue feront également "l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès à l’établissement à titre conservatoire et seront traduits en conseil de discipline", indique le rectorat dans un communiqué. Par NP - Publié le Mercredi 30 Mars 2022 à 10:56

Ce mardi 29 mars 2022, des bagarres entre jeunes se sont déroulées dans l’enceinte du lycée professionnel Patu de Rosemont à Saint-Benoît. Le chef d’établissement et son équipe ont immédiatement agi, en lien étroit avec la gendarmerie, pour mettre fin aux violences.



Conformément à la politique de fermeté suivie par l’éducation nationale dans ces circonstances, les élèves ayant participé à ces violences ont été identifiés et font l’objet d’une mesure d’exclusion de 8 jours de l’établissement. Par ailleurs, quatre élèves ont été placés en garde à vue par la gendarmerie. Ils feront l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès à l’établissement à titre conservatoire et seront traduits en conseil de discipline.



La rectrice de région académique, Chantal Manès-Bonnisseau, affirme son entier soutien à la communauté éducative et condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violences inadmissibles.



L’équipe mobile de sécurité académique sera présente dans l’établissement au plus vite. Un travail sur les valeurs de la République sera engagé par les équipes pédagogiques et éducatives de l’établissement pour promouvoir la fraternité et lutter contre toute forme de violence. L’académie de La Réunion réaffirme sa solidarité envers tous ses personnels et ses élèves. Aucune agression à leur encontre ne peut être tolérée