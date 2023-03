A la Une . La reconversion de Guillaume Hoarau fait parler les médias nationaux

Depuis la fin de sa carrière de footballeur, Guillaume Hoarau est revenu sur son île natale. Depuis, l’ancien international s’est reconverti en tant que directeur du service des sports de la mairie de L’Étang-Salé et souhaite ouvrir une académie de football. Une nouvelle carrière qui interpelle les médias nationaux. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 16 Mars 2023 à 11:51

Pour ceux qui suivent les médias sportifs nationaux sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu défiler cette semaine les articles sur la reconversion de Guillaume Hoarau. Loin des reconversions habituelles dans le milieu du foot, le choix de l’ancien attaquant du PSG étonne autant qu’il force le respect.



Annoncé depuis longtemps, Guillaume Hoarau a signé son contrat avec la mairie de L’Étang-Salé en novembre dernier. Il assure le rôle de directeur du service des sports, le temps de monter son projet d’académie de football.



Une reconversion qui surprend en métropole où l’ensemble des médias évoquent cette nouvelle vie de l’ancien international. Une carrière que l’intéressé prend très au sérieux. "Mon boulot est de redynamiser l’aspect sportif de la ville. Les gens commencent à me percevoir différemment car ils voient que je suis toujours à l’heure au bureau. Je sais bien que, pour beaucoup, le footballeur, quand il arrête, il est plein d’argent et profite. Moi, je sais que l’argent ne fait pas tout. Il me faut le contact avec les vrais gens. De ce que j’appelle, avec beaucoup de respect, le peuple" explique-t-il.



Un choix et un professionnalisme qui est salué par une majorité des internautes qui le félicitent pour ce choix.



