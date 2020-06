A la Une .. La réanimation polyvalente du sud réclame la prime Covid, pour avoir traité des patients positifs

Les soignants de l'équipe de réanimation polyvalente s'estiment lésés, ils réclament au directeur du CHU le versement de la prime de 1500 euros, car ils ont traité des patients Covid et des suspicions Covid durant le confinement.

Dans une note datée du 10 juin, le directeur du CHU Lionel Callenge détaille les modalités de versement de la prime Covid, dont le montant est de 500 euros à La Réunion, département peu touché par la pandémie. Tout personnel ayant travaillé entre le 1er mars et le 30 avril a droit à cette prime de 500 euros. Le directeur précise que certains personnels toucheront 1500 euros, à la condition d'avoir pris en charge des patients Covid-19.



Le service a pris en charge 2 cas avérés et 14 suspicions de Covid-19



Plusieurs services du CHU nord et sud sont concernés par la prime de 1500 euros, mais la réanimation polyvalente de l'hôpital de Saint-Pierre ne figure pas dans la liste établie par le CHU. Le personnel de réanimation polyvalente monte au créneau, s'estimant injustement oublié. Dans une lettre adressée au directeur Lionel Callenge, les soignants de cette unité rappellent que le service a été réorganisé durant la crise pour une prise en charge spécifique des patients Covid, que 14 cas de suspicion Covid sont passés dans le service, et surtout 2 cas avérés.



L'équipe demande la prime, en reconnaissance de son travail: "Malgré tout notre dévouement, notre réactivité, notre résilience et notre mobilisation, nous sommes forcés de constater le manque de reconnaissance du travail réalisé".