Politique La réaction de Didier Robert aux annonces d'Emmanuel Macron

Le président de la République Emmanuel Macron s'adressait dimanche soir aux Français, dans un contexte socio-économique tendu. Des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19 et des centaines de milliers de travailleurs ont perdu leur emploi du fait du confinement. Didier Robert, président de la Région Réunion, a réagi, via un communiqué, à l'allocution du président de la République : Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 15 Juin 2020 à 16:49 | Lu 608 fois

"Le Président de la République veut remettre rapidement le pays dans une dynamique de croissance économique. Pour l’Europe, la France et La Réunion, le chemin pour y parvenir va être long et semé d’embûches. Emmanuel Macron reconnaît pleinement les efforts consentis pendant la pandémie par les Français, impactés par cette crise sans précédent. Je m’associe pleinement à sa démarche, et tiens à remercier à mon tour, les Réunionnais pour leur résilience et grand sens des responsabilités durant ces mois difficiles.



Nos acteurs économiques, qu’ils soient du Tourisme, du BTP, de l’Artisanat, du secteur commercial, de la Pêche…etc ont conscience des efforts sans concession auxquels il va falloir consentir dans les prochains mois. Tous peuvent être assurés du soutien plein et entier de la Collectivité régionale. Je serai personnellement à leurs côtés.



Le Président de la République propose aux Français « une nouvelle étape afin de retrouver la maîtrise de nos vies, de notre destin en France et en Europe ». Moi je propose aux Réunionnais de porter plus haut que jamais, les valeurs qui caractérisent notre société comme le vivre-ensemble ou la solidarité envers les plus fragiles...Toutes ces valeurs qui font que La Réunion a toujours su relever la tête après les moments les plus difficiles de son Histoire."



Didier Robert

Président de la Région Réunion



