La rappeuse Chilla en concert à La Réunion avec Pix'L

Sa venue avait été annulée l'année dernière à cause de la crise sanitaire. Mais la semaine prochaine, l'artiste aux origines franco-malgaches, sera sur notre île. Elle partagera l'affiche avec nul autre que Pix'L sur la scène du Kerveguen à Saint-Pierre, le vendredi 24 septembre. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 17 Septembre 2021 à 09:28









La rappeuse de 27 ans a beaucoup gagné en notoriété ces dernières années et s'est notamment fait remarquée par ses textes très engagés qui ont amassé des millions et des millions de vues.



















Née en Suisse, Chilla a des origines françaises et malgaches. Elle a été repérée par Bigflo et Oli puis révélée sur l'antenne de SkyRock dans l'émission "Planète Rap" avant de rejoindre le producteur Tefa et Universal. Son dernier album "MŪN" est sorti en 2019.













"Ou koné kisa i lé kan ou entend", donc vous savez sûrement déjà tout sur Pix'L, mais on vous remet tout de même une de ses derniers clips :











