La randonnée musicale d’Eric Longworth touche bientôt à sa fin

Parti le 5 septembre dernier de la Grotte du Peuplement, le violoncelliste Eric Longworth revient à Saint-Paul après trois semaines de randonnée musicale, de rencontres enrichissantes et d’échanges avec ceux qui ont croisé sa route. (Photo : DR)



Violoncelle sur le dos, Eric Longworth a sillonné les sentiers de l’île à la rencontre des hommes et des femmes qui font la culture et l’identité singulière et si riche de notre département. De Saint-Paul en passant par Saint-Bernard, Saint-Benoit, Sainte-Rose ou encore Cilaos, le musicien a tenu à marquer les 24 étapes de son défi sportif par une rencontre musicale unique où musiciens amateurs ou professionnels, randonneurs, curieux, conteurs et fonkézèrs à venir jouer avec lui pour explorer ensemble les sentiers de la musique.



Les deux dernières rencontres musicales se dérouleront :



– Le mercredi 26 septembre à 18h (Chez Pierre et Véronique, 500m après le Jardin de Paulo – Chemin Déboulé, Tour des Roches)

– Le jeudi 27 septembre à 17h à Kaz Kabar à Bois-Rouge



Cette aventure -riche en émotions- s’achèvera avec un pique-nique en musique ce dimanche 30 septembre à partir de 13h dans la Cocoteraie de l’Etang Saint-Paul (prendre à gauche la rue Jacquot puis, au bout de la rue, le chemin à gauche). N’oubliez pas d’amener votre pique-nique, Eric Longworth se charge de la musique !