A la Une . La raison principale de la non-titularisation de Dimitri Payet à l'OM

La forme actuelle de Dimitri Payet, selon son entraîneur Igor Tudor, serait la raison principale de ses non-titularisations lors des deux premières journées du championnat de L1 rapporte RMC Sport. Par NP - Publié le Mardi 16 Août 2022 à 09:29

Le meneur de jeu réunionnais, meilleur joueur de l'OM l'an dernier, a débuté les deux premiers rencontres de la saison sur le banc des remplaçants. Entré dimanche en seconde période face à Brest, Dimitri Payet n'avait pas caché son agacement, refusant le brassard de capitaine porté en première mi-temps par son coéquipier Valentin Rongier. Selon des sources proches du club phocéen rapportées par RMC Sport, Dimitri Payet ne veut porter le brassard de capitaine uniquement "s'il est considéré comme un joueur majeur". Une position sur laquelle son entraîneur n'a pas encore tranché, estimant que son joueur n'a pas 90 minutes dans ses jambes.



L'an dernier, Dimitri Payet profitait à merveille du système prôné par Jorge Sampaoli, basé autour de la possession de balle, lui assurant une certaine liberté dans l'entrejeu marseillais. Mais l'arrivée du technicien croate et son 3-4-2-1 très exigeant physiquement a changé la donne, aussi bien dans le jeu que dans la hiérarchie établie puisque Igor Tudor a préféré Gerson en lieu et place de Dimitri Payet pour épauler Arkadiusz Milik.

Après la rencontre face à Reims lors de la première journée, le coach croate de l'OM avait déclaré qu'il comptait sur le Réunionnais pour cette saison et qu'il restait un joueur important de son effectif. Le principal intéressé, lui, garderait un état d'esprit "positif" et aurait montré des bonnes intentions lors des des dernières séances d'entraînement. Et avec un calendrier plus contraint en raison des matches de Ligue des champions à jouer tous les trois jours, le retour en grâce de Dimitri Payet, un des rares joueurs de l'effectif à l'avoir connue avec l'OM pourrait être imminent.