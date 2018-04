La question de l'emploi et du handicap au Département ce jeudi

C’est dans le cadre de l’opération européenne Duo-Day que le Département a organisé ce matin dans l’Hémicycle du Palais de la Source une matinée de sensibilisation et d’échanges autour de l’immersion professionnelle des personnes en situation d’handicap « En tant que chef de file de l’action sociale et de la politique du handicap, le Département de La Réunion est évidemment très sensible à cette démarche et c’est donc avec beaucoup de volonté et d’engagement que nous soutenons cette manifestation portée localement par le FIPHFP, l’AGEFIPH et Cap Emploi-Sameth » a précisé le Président Cyrille Melchior.





C’est en présence de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), du monde associatif, d'entreprises locales, des Syndicats, des délégués du Secteur médico-social, des représentants du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), de l'Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH) et de Cap-Emploi -Sameth (Services d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés) que la manifestation s’est déroulée. Les objectifs de cette rencontre étaient affichés à savoir présenter les dispositifs mis en place pour faciliter l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, partager les expériences et apporter des réponses aux problèmes posés ou rencontrés par les personnes en recherche d’emploi.





Le Président Melchior s’est réjouit de cette initiative enrichissante et a rappelé les avancées telles que la simplification des procédures pour une meilleure lisibilité et une meilleure coordination des acteurs facilitant ainsi les démarches du public : « Je voudrais souligner qu’à La Réunion, 5% de la population réunionnaise bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, soit 25 000 personnes. La responsabilité nous incombe à tous, représentants du secteur public et du secteur privé, de créer les conditions de la meilleure inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Cette démarche, le Département l’a engagée en 2013 et la poursuit. Entre 2013 et 2018, 120 personnes ont ainsi été recrutées. Nous comptons aujourd’hui 275 agents en situation de handicap, soit 6,55% de notre effectif total ».