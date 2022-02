A la Une . La qualité et les conditions de vie au travail à l'honneur de la 4e Semaine du Réseau de l'Aract

Profitant de la venue du président de l'ANACT France Bernard Ollivier et de son directeur général Richard Abadie, l'Aract Réunion présentait ce lundi le programme de sa "Semaine du Réseau". Pour cette quatrième édition, qui aura lieu du 21 au 25 février, l'accent sera mis cette année sur l'amélioration des conditions de travail à La Réunion à travers différents ateliers et webinaires traitant du dialogue social et de la qualité et des conditions de vie au travail (QVCT).

Fondée en 1973, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) est un établissement public administratif sous la tutelle du ministère du Travail qui a pour vocation d'améliorer les conditions de travail en agissant notamment sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. Elle conçoit pour cela des méthodes et outils à destination des salariés, leurs représentants mais aussi auprès des intervenants en entreprise.



À La Réunion, le réseau Anact-Aract accompagne ces derniers dans différents projets comme l'amélioration de la situation dans l'emploi, les situations de travail, la performance globale de l'entreprise, l'aide de cette dernière dans ses perspectives de développement. L'Aract Réunion assure également le transfert de méthodologie et la diffusion des bonnes pratiques en matière d'organisation du travail, de gestion des compétences, de santé au travail ou encore de dialogue social.



Pour 2022, année qui se caractérise comme les deux dernières par de fortes évolutions de configurations de travail avec par exemple la généralisation du télétravail dans certains secteurs d'activité, le réseau Anact-Aract souhaite poursuivre ses travaux déjà engagés visant le développement de la QVCT ainsi que la prévention primaire. L'enjeu pour le réseau est de contribuer à la construction de modèles intégrant davantage la santé, l'approche environnementale ou encore les enjeux d'égalité.



"Nous avons comme points forts cette semaine trois webinaires ce jeudi qui portent sur le e-management, sur le dialogue social et sur la qualité de vie au travail. Nous avons aussi le lancement du FACT (NDLR : Fonds pour l'amélioration des conditions de travail) avec un appel à projet qui va être présenté le 10 mars par webinaire. Les inscriptions se feront sur le site de l'Anact et la thématique abordée sera celle de la prévention dans les TPE-PME", explique Corinne Dubois, la directrice régionale de l'Aract Réunion et déléguée régionale de l'Anact.



Programme de la 4e édition de la Semaine du Réseau :



Lundi 21 février à 14 h : Conférence de presse, à l'Aract



Mardi 22 février, de 17 h30 et 19 h : Le Président de l'Anact à la rencontre des partenaires sociaux sur le thème de la QVCT. A l'hôtel Bellepierre, après le Comité d'orientation, une rencontre a lieu entre le Président de l'Anact et les partenaires sociaux.



Jeudi 24 février matin : Dialogue social > que faire quand les relations professionnelles deviennent conflictuelles ?

Cible : Acteur du dialogue social

Résumé : les entreprises et les collectivités doivent pouvoir compter sur l'agilité et le collectif pour faire face aux difficultés rencontrées et pour relancer l'activité. Les tensions qui peuvent surgir au sein du CSE, des directions ou entre collaborateurs et managers, nuisent à la performance de l'organisation et à la santé des salariés. Découvrez une réponse à ces problématiques à travers le dispositif d'Appui aux Relation Sociales (Areso), piloté par la direction générale du travail et le réseau Anact-Aract.



Jeudi 24 février après midi : De la QVT à la QVCT ? Pour qui, pourquoi ?

Cible : Toutes personnes intéressées par la QVT. Trop d'acteurs comprennent encore difficilement les enjeux et les avantages de la QVT en entreprise. Nous vous proposons lors de cette rencontre, un point historique depuis la première conférence internationale sur la QVT à New-York en 1972 jusqu'à l'Accord National Interprofessionnel du 9 décembre 2020. Puis nous échangerons sur son développement à La Réunion : son intérêt par rapport aux enjeux économiques, son apport sur les enjeux sociétaux et sa participation à la qualité du travail.



Jeudi 24 février à 16h30 : Un espace de dialogue et de partage pour soutenir le management à distance !

Cible : Middle management

Résumé : Depuis le déploiement massif du télétravail, les manageurs ont été fortement sollicités pour répondre à un ensemble de difficultés parfois titanesque. Leur position a souvent été considérée comme étant « entre la marteau et l'enclume ». Conscient des enjeux de performance et de santé au travail que cela implique, l'Aract Réunion propose d'animer des rencontres entre manageur tous les deux mois. Des outils et méthodes capitalisés et développés à travers le réseau national Anact-Aract y seront partagés, mais aussi toutes les expériences apportées par les participants. La première rencontre est proposée à l'occasion de la semaine

du réseau de l'Aract Réunion.