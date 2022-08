7mag.re

La pyromane se trompe de cible !

Elle essayait de se venger de se ex petit ami et avait prévu tout simplement de faire brûler sa maison. Mais cette américaine était mal renseignée et s'est tout simplement trompée de maison. Elle avait tout prévu, sauf cette erreur !

Par JC Robert - Publié le Mercredi 3 Août 2022 à 09:13