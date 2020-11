A la Une . La psychologue Yolande Govindama meurt tragiquement en métropole

Le Dr Jean Francois Reverzy salue la mémoire du professeur Yolande Govindama. La Réunionnaise a disparu tragiquement dans un accident de la route en métropole le jeudi 29 octobre. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 4 Novembre 2020 à 15:01 | Lu 6637 fois





Originaire de Saint-Pierre, d'une famille d'agriculteurs de Terre Sainte, elle était titulaire de la chaire de psychologie clinique à la faculté de Rouen. Son parcours, ses travaux et ses recherches étaient exceptionnels.



Elève d'Helene Stork, anthropologue de la Sorbonne et spécialiste du Tamil Nadu, elle avait réalisé sa thèse sous sa direction sur l'enfance en pays tamoul. Puis elle a poursuivi son cursus en rencontrant Dakar et l'Afrique. Elle était aussi une spécialiste du rituel du N'doep.



Rigoureuse, pluridisciplinaire, c'était une remarquable psychanalyste. Experte très reconnue près les tribunaux, elle s'était spécialisée dans les violences (sexuelles) sur les enfants.



Je l'avais rencontrée lors de ma venue à La Réunion en 1985 et nous avions organisé dans une étroite et constante collaboration le grand colloque l'ESPOIR TRANSCULTUREL en 1986 qui rassembla à Saint-Gilles près de mille participants.



Notre amitié et notre colloboration s'étaient poursuivies ensuite régulièrement : que d'échanges féconds et passionnés, de conseils utiles aussi m'a t-elle prodigués à Paris, ou à La Réunion et ou elle se rendait tous les ans.



Avec elle, je perds aussi ce second regard qui fonde notre pratique psychanalytique. J'adresse mes condoléances à sa fille et à toute sa famille, à ses élèves et ses proches.



Yolande vous me (nous) manquerez toujours car dans mon (notre) parcours vous avez incarné La Réunion et Saint-Pierre.



Il serait souhaitable que la municipalité consacre de son nom l'un de ses lieux, rues, établissement ou place pour honorer sa mémoire."



Dr Jean Francois Reverzy



