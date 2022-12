A la Une . La protection judiciaire de la jeunesse recrute des éducateurs à Mayotte

Par GD - Publié le Vendredi 23 Décembre 2022 à 09:39





Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 16 janvier 2023 sur La PJJ de Mayotte recherche des éducateurs. Un grand concours national à affectation locale a été mis en place pour ceux qui souhaiteraient intégrer le ministère de la Justice et travailler dans le 101e département. Ce concours s’adresse aux agents titulaires du diplôme d’État éducateur spécialisé, mais également aux contractuels.Mayotte compte 50% de sa population âgée de moins de 20 ans. La protection de l’enfance y est donc un enjeu majeur. L’objectif est d’œuvrer à la prise en charge et à l’insertion des mineurs ayant commis des actes de délinquance.Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 16 janvier 2023 sur lajusticerecrute.fr rubrique « Devenez éducateur à Mayotte ». Envoyez ensuite votre dossier papier avec accusé de réception à l’adresse : Pôle concours DIRPJJ IDF-OM – 21-23 rue Miollis – 75015 Paris.