La promotion 10 de l'Académie des Dalons dévoile son nouveau spot vidéo

Depuis plus de 3 mois les jeunes garçons de la promotion 10 ont intégré l’Académie des Dalons de la Plaine des Cafres pour se remobiliser et construire leur projet d’insertion sociale et professionnelle.



Ils ont réalisé un spot vidéo qu’ils ont présenté ce mardi 17 avril sur le thème des difficultés que représente l’éducation parentale.



Pierre LAUTRETTE- Dalon promotion 10 : « C’était très important, on voulait passer un message par rapport à l’éducation parce que tout le monde est concerné et très peu de personne en parle donc voila ça nous tenait à coeur de par notre passé. »



Sylvia-Maman de Pierre : « Pour avoir justement été en difficulté pendant 3 ans, c’est vraiment la première fois que je me sent prise en charge. Pas seulement Pierre qui a vraiment était pris en charge, mais également moi qui ai pu me reposer parce que rassurée. »



Miralda ROMANO-Assistante sociale au CHU du Tampon : « Le thème du projet qu’ils ont choisi est quelque chose de très fort, la parentalité. De prendre conscience des difficultés qu’ont pu avoir leurs propre parents, que d’être parent ce n’est pas si facile comme ils le disent, c’est aussi pour moi, entrer dans un processus de changement, dans un processus de résilience, de prendre conscience des difficultés qui ont pu être posé et se dire avec mes parents je vais aussi communiquer. »



Une action qui permet aux jeunes de l’Académie des Dalons de se mettre en situation de créativité tout en acquérant davantage de confiance en soi dans la prise de parole en public.



Augustine ROMANO-Vice-Présidente du Département en charge de la petite-enfance : « L’Académie des Dalons c’est très important parce qu’à un moment donné les jeunes peuvent se poser, se remettre en question, de retrouver une dynamique et surtout, je ne dirais pas résoudre, mais en tout cas reprendre confiance en soi et puis repartir sur de nouvelles bases, surtout avec les outils et le travail important et le professionnalisme de cette académie et c’est pour ça que nos jeunes en sortent grandis. »



Jean-Yoland PONTALBA-Dalon promotion 10 : « Pour moi c’était une façon de m’exprimer et franchement je remercie l’académie parce qu’elle m’a donné le privilège et cette chance de le réaliser dans ce spot vidéo. J’ai peur du public et l’académie m’a aidé à me remobiliser, j’ai pu entrer en contact avec les autres jeunes, les autres jeunes m’ont accompagné et m’ont encouragé et ça m’a permis de m’ouvrir à moi-même et de m’ouvrir aux autres. »



La promotion 10 de l’Académie des Dalons espère qu’à travers ce spot ils pourront toucher d’autres jeunes et passer un message fort qui leur tenait à coeur.