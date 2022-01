A la Une . La prolongation de l'Etat d'urgence sanitaire à La Réunion est-elle constitutionnelle ?

Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 21 Janvier 2022 à 15:41





Le Conseil constitutionnel doit statuer aujourd'hui sur l'ensemble de ces mesures et donc vérifier si le gouvernement est en droit de prolonger l'état d'urgence sanitaire à La Réunion. Le gouvernement a réagi en fin d'année dernière à la forte hausse des cas de coronavirus en Outre-mer, où la couverture vaccinale est moins importante qu'en métropole. L'Etat d'urgence sanitaire a notamment été prononcé à La Réunion le 27 décembre 2021 , et ce pour une durée d'un mois.Mais le gouvernement souhaite prolonger ce régime, qui permet d'instaurer couvre-feu et confinement , jusqu'au 31 mars 2022. Cette volonté a donc été inscrite dans le projet de loi sur le Pass vaccinal . Le texte a finalement été voté non sans difficulté par les parlementaires.Mais une soixantaine de députés et autant de sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel pour demander l'étude de 7 mesures afin de vérifier si elles sont conformes aux valeurs et aux lois de la République.Les parlementaires ont remis plusieurs choses en question :- L'application du Pass vaccinal pour les mineurs de 16 ans et plus- L'application du Pass vaccinal dans les transports interrégionaux- Les contrôles d'identité réalisés par les restaurateurs et cafetiers- Le Pass sanitaire dans les meetings politiques- La légalité du collecte des données personnelles sur la plateforme de suivi de l'épidémie- Les dérogations au Pass vaccinal- Et enfin, l'application de l'état d'urgence sanitaire dans les territoires d'Outre-mer.Le Conseil constitutionnel doit statuer aujourd'hui sur l'ensemble de ces mesures et donc vérifier si le gouvernement est en droit de prolonger l'état d'urgence sanitaire à La Réunion.