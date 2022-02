Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La programmation du 1er semestre 2022 des Zarlor est officiellement lancée : venez (re)découvrir Saint-Paul !

Pour rappel, les Zarlor sont tous les bons plans de sortie pour découvrir l’Ouest de La Réunion – Mafate, la côte et les Hauts.

Il existe 2 grandes catégories de Zarlor :

– Les sorties guidées : des balades et des randonnées accompagnées par des guides patrimoine ou des accompagnateurs en montagne

balade en ville, balade botanique, balade o jardin, balade en bord de mer, randonnée dans Mafate, sur les sentiers Zabitan, les sentiers pavés, dans les hauts de l’Ouest …



Zoom sur les sorties guidées sur Saint-Paul

– Deux balades en ville sur les traces des premiers habitants : L’essentiel, concentrée sur le cimetière marin et la grotte du peuplement ; La complète sur l’ensemble du centre-ville, ponctuée par des podcasts immersifs de l’application Léon ;

– Balade botanique dans la Ravine Saint-Gilles ;

– Balade O Jardin Chez Paulo avec ateliers participatifs ;

– Balade bord’mer à l’Hermitage pour connaitre la plage et son histoire ;

– Balade street art en centre-ville ;

– Balade en kayak sur l’étang Saint-Paul ;

– Balade “Koz Kozé” sur le sentier pavé Lougnon pour tout connaitre de la culture créole et créer son propre Fonker ;

– Rando sur le sentier Zabitan “de la canne au choka” ;

– Rando sur le sentier pavé Lougnon ;

– Rando musicale à Ilet Alcipe ;

– Rando à la découverte des orchidées sauvages au Maïdo ;

– Rando au Grand Bénare ;

– Rando à Piton Fougère ;

– Immersion de 3 jours dans Mafate à Roche Plate ;

– Mini-trek en camping sur 3 jours et trek en gîte de 5 jours dans Mafate ;

– Rando traversant les hauts de l’Ouest : dans la peau d’un explorateur.





– Les packs loisirs : nous avons sélectionnés des loisirs fun, sympa, cool, avec des professionnels qui seront aux petits oignons avec les participants ! Ateliers gourmands, massage, paddle, kayak, balade en catamaran, en bateau fond de verre, parapente, plongée, descente vtt, tunnel de lave, parachute ascensionnel …

Tous les principaux loisirs présents à La Réunion sont proposés



Zoom sur les loisirs sur Saint-Paul

– Un atelier culinaire spécial “Géranium”, plante emblématique de petite-France Maido” avec l’association Maido Nou Lé La au Domaine des Orchidées au Maïdo

– La visite du tunnel de lave du bassin bleu

– Un soin bien-être à l’hôtel Boucan Canot

– Du paddle et du kayak dans le lagon de l’Hermitage

– Une balade en catamaran

– Du parachute ascensionnel

– L’observation du récif

– L’observation des dauphins

– Une rando apnée avec scooter à propulsion électrique

– Un baptême de plongée

Les réservations sont parties !

www.ouest-lareunion.com/zarlor







