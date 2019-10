Courrier des lecteurs La profession d'infirmier libéral menacée Un tiers des infirmiers envisage de cesser son activité.

Une enquête a été réalisée par IPSOS à la demande de l'Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) -infirmiers sur les conditions de travail de ceux-ci à la Réunion. Celle-ci a été menée auprès de 322 professionnels sur l'île.



Cette enquête, vous l'avez trouvée sur Le Quotidien du mardi 1er octobre. Elle dénonce les mauvaises conditions de travail de ce corps de Santé, et son avenir. Si j'en parle, c'est que je suis fortement concerné. Pour des problèmes sérieux de santé, j'ai la visite deux fois par jour, depuis 6 mois d'un infirmier.

Ceux -ci ont un fonctionnement qui leur demande une disponibilité quotidienne qui va au delà des 8 heures réglementaires. Ils commencent leurs visites et leur soins dès 6h du matin, pour les finir vers 20h , avec un léger repos après les visites de midi. Certains malades demandent parfois 3 visites par jour. Ceci 5 jours de la semaine, durant lesquels ils ont largement dépassé leur quota d'heure de travail. Le vendredi samedi, dimanche, ils sont de repos et l'infirmier de week- end fait alors un double circuit. C'est ainsi que sur Bellepierre où je réside, l'infirmier ajoute à son circuit habituel, tout le bas de la Rivière St Denis.

Ces infirmiers sont rémunérés à l'acte, et d'une façon générale, ne prennent des vacances qu'à condition de trouver un remplaçant. Et comme toute profession libérale de Santé, leur retraite n'est pas à la hauteur de leur exercice.

L'infirmier joue un rôle social important auprès des patients en souffrance. Il est aussi une sentinelle appréciée par les patients. Les voyants au quotidien, ils observent leur évolution dans leur santé et sont à même d'alarmer, si besoin est le corps médical. C'est pourquoi, ils demandent une meilleurs collaboration entre les professionnels de Santé, une complémentarité entre les infirmiers et les médecins.

Un clip vidéo vient d'être réalisé par l'ARS à ce propos, dont le sujet est le CPTS, (Communauté professionnelle territoriale de Santé). Il s'agit d'avoir une meilleure communication autour des patients.

Il n'en reste pas mois que ces professionnels sont en manque de reconnaissance et sont usés par leur cadence de travail.

La profession d'infirmier libéral n'attire plus, ce qui induit une réelle interrogation au moment où la politique de Santé favorise l'hospitalisation à domicile. Alain Nivet Lu 86 fois







