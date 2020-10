Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La production péï à l’honneur dans les cantines scolaires de Saint-Paul pour la 8ème édition de la Mélodie des Mets Locaux Première manifestation collective d’envergure nationale impulsée par Agores, la Mélodie des Mets Locaux invite, pour la 8ème année consécutive, les collectivités à valoriser les approvisionnements locaux et/ou bio et le savoir-faire des professionnels en cuisine.

La Ville de Saint-Paul, au diapason de cette manifestation, propose aux élèves des 69 écoles du territoire un repas placé sous le signe de la découverte des ressources locales (produits et fabrication). En visite le jeudi 8 octobre dernier à la restauration scolaire de l’école élémentaire Eugène DAYOT, 328 élèves du primaire et 140 marmailles de la maternelle Centre ont été ravis de manger un repas aussi « bon qu’à la maison ». Les jeunes convives ont commencé leur déjeuner avec une salade verte (de Saint-Pierre), des tomates (du Tampon et de Saint-Joseph) et du fromage Piton Maïdo (production locale). En plat principal, un carry de coq frais (de Grand Ilet) aux patates douces locales bio accompagné de son riz bio agrémenté de son rougail concombre (production locale).

Cerise sur le gâteau, pour le plus grand plaisir des petits gourmands, un pâté créole au goyavier de fabrication locale a été servi.



Une mélodie des Mets qui donne au territoire du sens et du goût



Venus à la rencontre des agents de la restauration : cuisiniers, gestionnaires de restaurants scolaires volontaires, diététicienne, les élus Nila Radakichenin, déléguée aux affaires scolaires ; Yann Crighton, en charge de la restauration scolaire, et Salim Nana Ibrahim, en charge du plan éducatif global, ont tenu à féliciter le bon déroulement de l’opération au sein des structures scolaires ce jour. Yann Crighton a réaffirmé la volonté du conseil Municipal « à vouloir pour les familles saint-pauloises, des écoles où l’on accueille mieux, où l’on apprend mieux, et où l’on mange mieux. Cette journée consacrée à la Mélodie des Mets s’inscrit complètement dans le plan d’éducation globale. La promotion des produits locaux et bio et de nos agriculteurs est un élément majeur dans la découverte et la sensibilisation de nos marmailles aux produits du terroir. » Toujours dans une volonté de transmission Nila Radakichenin se réjouit de « cette initiative, de faire prendre conscience à nos futurs citoyens de demain des produits locaux, de la richesse de leur patrimoine culinaire réunionnais. Elle félicite également toutes les équipes de la collectivité qui ont tout mis en œuvre pour que les saveurs locales soit appréciées par nos marmailles. »



Cette manifestation illustre la volonté de la Ville dans la poursuite des actions et d’amélioration continue du service public de restauration scolaire à caractère social pour:

– valoriser les produits locaux ;

– redonner de la valeur à l’alimentation et à l’offre de restaurants scolaires de la Ville ;

– valoriser le savoir-faire de nos équipes ;

– mettre en avant la cuisine et la tradition locale ;

– proposer un partenariat avec les familles et la communauté éducative ;

– fédérer autour d’un certains nombres de valeurs et de principes : la santé, la qualité, le sens de l’effort et du travail, l’éducation à la citoyenneté, au goût et à la lutte contre le gaspillage alimentaire.





Dans la même rubrique : < > Prêts pour les Journées Nationales de l’Architecture ? C’est parti ! Un cimetière d’esclaves pourrait avoir été découvert à Villèle