Société La production des livres peï en avant ! L'association La Réunion des livres tend à promouvoir la création littéraire et l’édition réunionnaise. La manifestation "j'achète un livre peï" se tiendra le samedi 21 avril sur toute l’île.





Librairies, bibliothèques, espaces culturels, musées ou encore cinémas: au total plus de 30 structures aux quatre coins de l'île proposeront des animations. Vous pourrez assister à des rencontres-dédicaces, des lectures, des contes, des ateliers de loisirs créatifs, des jeux, des spectacles, des ateliers de cuisine pour marmailles ou encore des animations musicales.



La première édition avait rencontré un fort succès. En effet, les ventes de livres péi ont été 4,5 fois supérieures à celles d’un samedi ordinaire. L'association espère que cette année soit aussi positive. La production de livres peï a d'ores et déjà augmenté de 11% depuis 2015. Mais pour toucher un maximum de personnes et soutenir l'économie du livre local, la filière a diversifié les genres édités.

Le programme complet des animations est à retrouver sur la page Facebook : www.facebook.com/livrepei/ . Le samedi 21 avril se tiendra la 2e édition de la manifestation culturelle "j'achète un livre peï", organisée par l'association La Réunion des livres, en partenariat avec la DAC-oI, la Région Réunion et le Département. Cette année, ce sont plus de 90 écrivains et illustrateurs qui seront mobilisés.

