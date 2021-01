La grande Une La production des "anges" exclut Ricardo et Nehuda

Suite au scandale survenu après que des candidats à l'émission de téléréalité que produit la boîte de production "la grosse équipe", celle-ci a envoyé cette nuit un communiqué de presse (ci-dessous), dans lequel elle indique que le tournage se fera sans les personnes impliquées. Par B.A - Publié le Lundi 11 Janvier 2021 à 07:55 | Lu 3404 fois



Le Tournage de la nouvelle émission "Les Vacances des Anges" débutera sans les candidats impliqués.





La Grosse Equipe a pris connaissance, avec stupeur, d'un incident survenu sur le temps personnel des candidats, en dehors des conditions de tournage d'une nouvelle édition de l'émission "Les Vacances des Anges" sur l'île de la Réunion.



Le tournage de l'émission n'ayant pas démarré.



La Grosse Equipe condamne avec la plus grande fermeté toute forme de violence. Parce qu'elle ne transige pas avec la violence que rien ne saurait justifier, la production annonce avoir pris la décision radicale de faire revenir, dés que la Justice le permettra, les candidats concernés en France métropolitaine.



Le strict et absolu respect des règles républicaines et de leurs représentants constitue une valeur fondamentale de notre société de production.



Malgré son attachement à la présomption d'innocence, cet évènement nous conduit à écarter immédiatement du tournage de l'émission les candidats concernés avant même le début du tournage.



La Grosse Equipe est attachée à ce que cette émission de divertissement télévisuel le reste. Dés lors, notamment les conditions de sérénité n'étaient plus réunies pour que ces candidats y participent.