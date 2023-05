A la Une . La probabilité de baptiser la tempête tropicale Fabien augmente

Les équipes de Météo France relèvent le niveau de probabilité de formation d'une tempête la semaine prochaine. Par LG - Publié le Samedi 13 Mai 2023 à 07:38

Aucun système dépressionnaire n'est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien mais une zone suspecte est présente, et il y a un risque de formation d'une tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours, indique Météo France.



Une tempête pourrait se former sur l'Est du bassin à partir de dimanche. Le risque y est alors estimé "modéré" avec une probabilité comprise entre 30 et 60% ou en début de semaine prochaine où le risque devient cette fois-ci "fort" avec une probabilité supérieure à 60%.



L'éventuelle tempête, qui serait alors baptisée Fabien (nom attribué par l'île Maurice), pourrait se diriger à proximité de l'archipel des Chagos la semaine prochaine. Aucune autre terre habitée du bassin n'est menacée.

Téléchargez Weza sur iOS et Android