La "probabilité d'impact direct" de Danilo sur La Réunion

Météo France précise sur sa page Facebook cet après-midi que l'ampleur de la dégradation des conditions météorologiques à La Réunion lors du futur probable passage de Danilo reste impossible à déterminer. Une indication présente sur les bulletins officiels depuis plusieurs jours. Mais les prévisionnistes présentent aujourd'hui un cône de trajectoire qui montre les possibilités envisagées quant au passage de la dépression tropicale plus ou moins près de nos côtes. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 7 Janvier 2021 à 15:55 | Lu 2399 fois

Danilo n'est plus qu'une dépression tropicale. Alors qu'une ré-intensification était un temps prévue, il semble que le météore pourrait - à son approche des Mascareignes - n'être que d'une "intensité faible ou modérée (dépression ou tempête)". Quant à sa trajectoire, Météo France a publié sur les réseaux sociaux une carte de la "probabilité d'impact direct" qui montre le "cône" de trajectoire, soit les différentes possibilités pour les prochains jours.



Météo France, comme précisé ces derniers jours, reste prudent quant à la trajectoire et l'intensité qu'aura Danilo d'ici dimanche ou lundi, alors que le système dépressionnaire devrait être au plus près de La Réunion.











Le point sur DANILO



▶DANILO s'est affaiblit au cours des dernières 48h et est désormais classé en dépression tropicale. Comme prévu, il se dirige actuellement vers l'Ouest à 20km/h.



▶Selon les dernières prévisions, DANILO devrait passer a proximité de La Réunion au plus tôt Dimanche soir mais plus probablement en journée de Lundi, à une intensité faible ou modérée (dépression ou tempête).



▶L'ampleur de la dégradation du temps sur La Réunion reste impossible à préciser à l'heure actuelle. En effet, elle sera largement dépendante de la trajectoire du météore : un passage sur ou au nord du département occasionnerait un impact significatif en termes de pluies et de vent. Par contre, un passage plus loin au sud-est qu'envisagé actuellement, atténuerait fortement les conséquences sur l'île.



▶Toutes les informations et prévisions réactualisées toutes les 6h, 24h/24 sont à retrouver sur



