La prison pour un SDF qui a volé une carte prépayée à 15 euros

Un SDF est allé piquer une carte téléphonique prépayée à la poste de Saint-Benoît jeudi dernier. Un bon samaritain aurait peut-être pu l'aider à l'acheter, vu sa valeur. 15 euros sur la carte… mais direction la prison tout de même pour cet homme de 50 ans.



En comparution immédiate au tribunal correctionnel de Champ Fleuri ce lundi, le prévenu, concentré, ne comprend pas tout. Et pourtant, il a déjà été condamné à 11 reprises. Il devrait y être habitué, depuis le temps. Depuis 1997, il enchaîne les vols, dégradations et effractions et est emprisonné à plusieurs reprises. Il est d’ailleurs en récidive pour les mêmes faits commis en 2014. Et il y a à peine 10 jours, alcoolisé, il était en train de défoncer la porte du tribunal d’Instance de Saint-Benoît. Il a ensuite été hospitalisé à l’EPSMR.



Le prévenu étant sous tutelle, il n’a pas pu être jugé ce lundi car l’expertise psychiatrique obligatoire n’avait pas été réalisée. Mais la procureure a néanmoins demandé son maintien en détention ; ce dernier étant en récidive, il a donc déjà été jugé responsable de ses actes.



SDF depuis quatre mois, il vivrait dans des squats. L’avocate de la défense rappelle qu’ "il a été rejeté par sa famille et frappé par sa famille d’accueil".



Maintenu en détention, il sera jugé le 12 février.





