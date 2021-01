A la Une . La prise en charge des containers est toujours au point mort

Les entreprises de manutention des containers que sont la SOMACOM (société de manutention et de consignation maritime), la SAMR (société d'acconage et de manutention de La Réunion) et SGM (Société Georges Michel) font le point ce mardi soir dans un communiqué de presse. Le blocage perdure au Port Réunion. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 26 Janvier 2021 à 18:41

"Le personnel de la SERMAT, service commun de maintenance des matériels des entreprises de manutention SAMR, SOMACOM et SGM, n’a pas repris le travail malgré les efforts constants de la direction pour maintenir le dialogue social.



Le blocage de l’avitaillement en carburant et en réparations techniques des engins a provoqué les arrêts successifs de tous les chariots-cavaliers depuis le 21 janvier dernier.



De fait, aucun navire et aucune livraison ou réception de conteneurs n’est possible depuis le début du conflit. Les compagnies maritimes déroutent en ce moment même leurs navires vers les ports de la zone.



Malgré les propositions de sortie de crise, les entreprises de manutention SAMR, SOMACOM et SGM ne peuvent que constater l’impossibilité présente de discuter sérieusement et sont inquiètes de voir le conflit perdurer alors que cette crise affecte l’ensemble des secteurs économiques de La Réunion.



D’ores et déjà, le GIE SERMAT a demandé une réunion de la Commission de Conciliation, instance placée sous l’égide de la DIECCTE.



Une nouvelle proposition détaillée a été présentée ce jour aux salariés, répondant aux demandes de formation formulées par les partenaires sociaux dans la presse locale.



Les associés de SERMAT espèrent que ce nouvel engagement permettra de sortir d’un conflit qui pénalise l’ensemble de l’économie Réunionnaise."