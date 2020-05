La grande Une La principale d’un collège de Ste-Marie agressée à coup de barre de fer La principale du collège Adrien Cerneau a été frappée à coup de barre de fer dans son établissement vendredi soir. Les motifs sont toujours inconnus. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 17 Mai 2020 à 07:39 | Lu 4628 fois

Cambriolage ou règlement de compte? À l’heure actuelle, personne ne peut répondre à cette question. Quel que soit le motif, les faits demeurent inquiétants. Il est 20h30 vendredi dernier lorsque la principale du collège Adrien Cerneau et son mari entendent des bruits de pas sur le toit de leur logement de fonction.



Après une première observation de l’extérieur, ils remarquent que le portail d’entrée est ouvert. Alors que le mari monte sur un escabeau afin de vérifier le toit, c’est à ce moment-là que la principale reçoit un coup de barre de fer à la tête. Blessée, elle souffre d’une plaie de sept centimètres. Elle a été transportée à l’hôpital. Malheureusement, l’agresseur n’a pas pu être observé.



Les gendarmes sont appelés et arrivent rapidement sur les lieux. Après inspection, personne n’est observé sur les lieux et aucune trace d’effraction n’est repérée. Le couple en état de choc a déposé plainte hier. Les enquêteurs sont sur deux pistes: un cambriolage qui tourne mal ou un règlement de compte. C’est cette deuxième option qui est privilégiée à l’heure actuelle.



