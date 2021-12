A la Une . "La princesse des déchets" de Salazie retrouvée

C'est comme ça qu'elle est appelée avant qu'un nom ne lui soit trouvé. La chienne trônant sur un dépôt sauvage à Salazie a été prise en charge par de belles âmes. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 4 Décembre 2021 à 08:38





Il sort de sa voiture, appareil photo en main, monte sur le muret qui sépare la route du contrebas, prêt à immortaliser l'instant magique. Mais une fois debout sur le muret, son œil est attiré par un tas de déchets qui pourrissent derrière le muret. Au milieu, un chien.



Tourner les talons sans rien dire ?



Il remue ciel et terre pour trouver une solution. Sans capacité d'accueil lui-même en tant que touriste qui doit "prendre l'avion dans une semaine", nous racontait-il mardi dernier, il se résigne à tourner les talons. Mais une fois dans les bas, il ne lâche cependant pas l'affaire et passe le message à des connaissances. Un post dédié à cette "trouvaille" est alors publié par une tierce personne sur la page Facebook de "







Ce n'est que mercredi soir que la bonne nouvelle tombe. Le partage du post Facebook du signalement permet à des personnes qui connaissent la sauveteuse d'entrer en contact avec l'association. La suite de l'histoire se dessine : le chien a été récupéré par des passants, et ce dès dimanche, donc après l'observation faite par Geoffroy. "Le chien errait sur le bord de la route lorsqu'une dame l'a vu et récupéré", nous rapporte Martial, qui représente Les Pattounes des Iles.



Ce vendredi 3 décembre, il a pour la première fois vu la "princesse des déchets" chez sa sauveteuse, qui habite Sainte-Marie. Les jours de l'animal étaient comptés. La chienne a été récupérée dans un état de cachexie. "Elle est squelettique. Il ne lui reste que la peau sur les os", observe Martial. L'une des photos parle d'elle-même.



