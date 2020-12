La prévision de trajectoire de la tempête Bongoyo

La tempête Bongoyo ne devrait plus être qu'une dépression résiduelle ce week-end alors qu'elle abordera les côtes de Rodrigues. Le 2e système dépressionnaire baptisé lors de la saison cyclonique 2020-2021 ne devrait d'ailleurs pas atteindre une grande intensité avant de se désagréger. Mais il s'agit bien du premier météore à se déplacer vers les Mascareignes: Les services de Météo France avaient annoncé une plus grande présence de ces phénomènes dans cette partie de l'océan Indien.



La tempête Bongoyo a été baptisée ce lundi matin et devrait rester à ce niveau d'intensité jusqu'à mercredi. Puis, un virage vers l'Ouest doit se produire d'ici à jeudi avant un déplacement vers Rodrigues tout en perdant en intensité.



TEMPETE TROPICALE MODEREE BONGOYO

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 65 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 95 km/h.

Pression estimée au centre : 996 hPa.



Position le 07 décembre à 10 heures locales Réunion : 14.6 Sud / 82.1 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 2865 km au secteur EST

Distance de Mayotte : 3990 km au secteur EST

Déplacement : OUEST-SUD-OUEST, à 22 km/h.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 08/12 à 10h locales, par 16.4 Sud / 78.3 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 09/12 à 10h locales, par 19.0 Sud / 76.4 Est.



DEPRESSION RESIDUELLE,

Centre positionné le 10/12 à 10h locales, par 19.2 Sud / 74.2 Est.



DEPRESSION RESIDUELLE,

Centre positionné le 11/12 à 10h locales, par 18.6 Sud / 67.7 Est.