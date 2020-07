A la Une ... La prestation exceptionnelle de restauration scolaire versée aux familles à partir du 9 juillet

La CAF de La Réunion annonce le versement de la prestation exceptionnelle de restauration scolaire à partir du 9 juillet. Celle-ci concerne 100 000 familles réunionnaises pour la période comprise entre le 11 mai et le 3 juillet 2020. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mardi 7 Juillet 2020 à 17:29 | Lu 5205 fois

À compter du 9 juillet, 100 000 familles réunionnaises vont percevoir la prestation exceptionnelle de restauration scolaire aux familles. Celles-ci recevront 45 euros par enfants. 164 000 enfants sont concernés pour un montant total de 5,7 millions d’euros. Aucune démarche n’est à effectuer pour les prestataires. Les familles concernées sont celles qui bénéficient de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) ainsi que les familles avec enfants de 3 à 6 ans dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources de l’ARS. Le critère de ressources de l’ARS permettent de rendre éligibles à cette aide les familles bénéficiaires de minima sociaux, mais aussi 41% des familles de travailleurs précaires à qui la CAF verse la prime d’activité (soit environ 30 352 bénéficiaires sur les 100 000 familles concernées).



À La Réunion, plus de 70 % des enfants scolarisés de la maternelle au lycée déjeunent à la cantine. En temps normal, la prestation accueil restauration scolaire (PARS) est versée aux gestionnaires de cantine et permet d’atténuer le coût des repas pour les familles. Cette aide est spécifique aux départements d’outre-mer. Durant ces derniers mois, dans le contexte de la crise sanitaire, les familles ont dû faire face à des dépenses d’alimentation supplémentaires pour les enfants à la maison. Au mois d’avril, afin d’accompagner les familles dans cette période difficile, les autorités ministérielles avaient accepté que la prestation de restauration scolaire non versée aux mairies et aux établissements scolaires en raison de l’absence de service de repas soit reversée directement aux familles.