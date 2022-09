A la Une . La présidente et les conseillers de la Région saluent la mémoire de Grégory Hoarau

Par LG - Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 à 10:00





Huguette Bello

Présidente de région et les Conseillers régionaux





18 septembre : "La Réunion est endeuillée par la perte d’un fils. Au nom des conseillers généraux et en mon nom personnel, j’adresse mes condoléances attristées et mon soutien à la famille et aux proches de Grégory Hoarau dans la peine immense qu’ils éprouvent, ainsi qu’à la grande famille de la Mer profondément touchée par la perte d’un des siens."Huguette BelloPrésidente de région et les Conseillers régionaux18 septembre : Un marin de la SAPMER décède après être tombé à l'eau