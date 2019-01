Société La présidente de la FNSEA et le secrétaire général des JA en visite à La Réunion

La présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, et le secrétaire général des Jeunes Agriculteurs, Samuel Vandaele, arrivent cet après-midi dans notre île.



Au programme après Mayotte, la rencontre avec les agriculteurs réunionnais en vue des élections à la Chambre d’agriculture. En fin d’après-midi, un meeting est d’ailleurs organisé au Tampon. L’occasion d’exposer son programme de développement des filières pour la présidente de la FNSEA, syndicat agricole majoritaire en France.



Avec son slogan de campagne "Avançons ensemble les pieds sur terre !" aux cotés de Frédéric Vienne, président de la FDSEA et administrateur de la FNSEA, et de Bruno Robert, président des Jeunes Agriculteurs à La Réunion, Christiane Lambert déroulera son programme politique.



Le programme :

Vendredi 4 janvier

- Arrivée à l'aéroport dans l'après-midi

- de 17h30 à 20h00 : grand meeting FDSEA + JA à la Salle des fêtes du 12ème Km au Tampon



Samedi 5 janvier :



Visite d'exploitations dans le Sud et l'Est



- de 8h30 à 9h30 : exploitation de M. Jacky Balaya (canne à sucre) chemin Asile à Saint-Pierre



- de 9h30 à 10h30 : exploitation de M. Eric Payet (élevage bovin) chemin Bassin Chevrette à Grand-Bois-les-Hauts, Saint-Pierre



- de 11h00 à 12h00 : exploitation de Mme Nadine Bigey (maraichage) chemin des Pins au Tampon



- de 15h30 à 18h00 : Rencontre d'agriculteurs de l'Est chez M. Christian Barret (maraichage – fruits notamment) 259 chemin Morange à Sainte-Anne N.P Lu 152 fois





