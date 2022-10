A la Une .. La présidente de Région félicite Raynaud

Le petit chanteur à la voix d'or croule sous les louanges depuis samedi soir et son sacre dans le programme télé The Voice Kids. Après le maire du Tampon et le président du Département, au tour de la présidente du Conseil régional de saluer la performance de Raynaud Sadon. Par LG - Publié le Lundi 10 Octobre 2022 à 14:11

En mon nom personnel et au nom de l’ensemble du Conseil régional, je tiens à adresser nos plus sincères félicitations à Raynaud Sadon, brillant vainqueur de The Voice Kids.



Touchant de sincérité, ce jeune chanteur de grand talent incarne à merveille cette jeunesse réunionnaise qui ose et croit en ses rêves.



Nous lui souhaitons un bon retour parmi les siens et le meilleur pour la suite.



La Réunion est riche de la diversité de ses talents. Raynaud Sadon montre brillamment la voie des possibles.



Bravo et merci à lui.



Huguette BELLO

Présidente de la Région Réunion