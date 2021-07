A la Une . La présence d'un requin signalé au niveau de la Zonex de St-Leu

Un requin aurait été observé par un surfeur expérimenté à Saint-Leu, dans la Zonex. Par N.P - Publié le Jeudi 8 Juillet 2021 à 12:04





Le signalement : Un surfeur expérimenté était au niveau du pic de la Gauche de Saint-Leu (dispositif Zonex LTST), depuis environ 1 h à l'eau ; dans une série, dans l'axe de la bouée de réserve BGP5, à environ 30 mètres, il a vu un petit aileron d'une dizaine de centimètres sortir de l'eau, puis une vague à levé, et après le passage de la vague, il a revu l'aileron dorsal complètement sorti de l'eau (bout pointu, base plus large, 30 cm environ); dans l'eau, du haut de sa hauteur assis sur sa planche, il a vu à environ 20-30 mètres une masse de 1,5 - 2 m avec cette dorsale bien visible sortie de l'eau; le corps était sous l'eau, avec la tête a priori plus en surface et un remou au niveau de la queue (sans visibilité sur la caudale); l'animal semblait plutôt statique, mais il a reconnu un requin à 100%; le jet ski de LTST a été prévenu (mais n'a rien vu), et il est sorti de l'eau avec les autres pratiquants, bien encadrés par les jet-skis de la Water Patrol Une observation de requin a été rapportée sur le site dédié dorsalwatch.com . Un surfeur aurait aperçu un squale d'1,5m à 2m au niveau du pic de la Gauche de Saint-Leu, dans la zonex. Il serait ressorti de l'eau avec les autres participants, encadrés par les jet skis de la water patrol.Le signalement :