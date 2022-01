A la Une . La première tempête tropicale de la saison cyclonique, baptisée Ana

Ana devrait atteindre les côtes du Mozambique en cette fin de matinée. Ana est le premier système dépressionnaire de cette saison cyclonique. Par NP - Publié le Lundi 24 Janvier 2022 à 08:18





Une zone suspecte est également présente, et il y a un risque de formation d'une autre tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours, indique également Météo France.

"Une ou plusieurs tempêtes pourraient se former au cours des 5 prochains jours sur l'Est du bassin (risque faible <30%) ; elles ne présentent à l'heure actuelle aucune menace pour les terres habitées".



Pour autant, il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



Ana se situe actuellement dans le Sud-Ouest de l’océan Indien et devrait concerner les côtes du Mozambique en fin de matinée ce lundi. Des pluies intenses et des rafales de 120km/h sont attendues.



Le bulletin d'activité cyclonique de Météo France :



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 75 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 100 km/h.

Pression estimée au centre : 992 hPa.

Position le 24 janvier à 4 heures locales : 16.1 Sud / 42.2 Est.



Distance des côtes réunionnaises : 1475 km au secteur: OUEST-NORD-OUEST

Distance de Mayotte : 480 km au secteur: SUD-OUEST

Déplacement : OUEST, à 19 km/h.



Informations sur le système :

- La Tempête Tropicale ANA évolue désormais au milieu du canal de Mozambique et s'intensifie progressivement depuis ces dernières heures.



- En retrouvant les eaux chaudes du canal de Mozambique, ce système devrait connaître un regain d'activité avec une ré-intensification progressive jusqu'au stade minimal de Forte Tempête Tropicale, jusqu'à son atterrissage sur la côte du Mozambique lundi en fin de matinée dans la région d'Angoche.



- Dans le sillage du système, de fortes pluies orageuses vont se maintenir sur certaines portions de Madagascar encore lundi. Les conditions seront aussi perturbées en mer, dans toute la partie centrale du canal du Mozambique. A l'atterrissage du système sur le Mozambique, les rafales de vent pourraient atteindre, voire dépasser localement les 120 km/h près des côtes. Des pluies intenses sont à attendre sur les régions situées au nord de Beira dès lundi puis jusqu'au sud du Malawi.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 25/01 à 4h locales, par 15.7 Sud / 36.5 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 26/01 à 4h locales, par 15.9 Sud / 32.5 Est.



