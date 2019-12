<<< RETOUR Ville de Saint Paul

La première session de l’Escape Game “Le trésor de la Buse” commence ce mercredi 4 décembre !





Soyez les premiers à découvrir le trésor de La Buse lors d’un Escape Game gratuit ! 60 minutes pour décoder, fouiller, réfléchir, analyser et communiquer. Destiné aux marmailles âgés entre 8 et 12 ans, ce jeu d’évasion s’inspire de l’histoire de l’un des plus grands pirates du XVIIIème siècle, Olivier Levasseur et de son butin jamais retrouvé. Ce jeu d’évasion inspiré des Escape Game pour adultes permet aux marmailles de découvrir de façon ludique cette histoire entourée de mystère et de fascination.



La première session sera lancée demain, mercredi 4 décembre 2019, à la médiathèque Michel Adélaïde de Saint-Gilles-les-Bains. Puis, elles auront lieu tous les mercredis de décembre de 10h30 à 11h30 ou de 14h30 à 15h30. Les places sont limitées à 6 enfants pour chaque partie (minimum 3).



Face au succès de ce concept, l’Escape Game “Le trésor de la Buse” sera reconduit jusqu’au 31 janvier 2020. Les sessions auront lieu également tous les mercredis du mois de janvier de 10h30 à 11h30 ou de 14h30 à 15h30.



Les inscriptions sont obligatoires pour pouvoir participer, composez le 0262 704 324.



