La première route solaire de La Réunion attendue pour 2019





Dévoilé en métropole lors d'une conférence de presse en octobre 2015, Wattway, fruit de cinq années de développement avec l'Institut national de l'énergie solaire (Ines), est présenté à la COP 21 réunie à Paris en décembre de la même année et a été distingué par un trophée "Solutions Climat".



Le revêtement Wattway comprend des cellules photovoltaïques épaisses de quelques millimètres assez solides pour résister aux voitures et aux camions. Ces cellules sont ensuite "enrobées dans un substrat multicouche (…) Ces cellules captent l'énergie solaire au travers d'une très fine feuille de silicium polycristallin permettant de produire de l'électricité",



À La Réunion, un démonstrateur de 25 m2 est visible au siège de la GTOI au Port. Cette démo de Wattway permet d'alimenter une borne de recharge pour véhicule électrique et le surplus produit est réinjecté dans le bâtiment.



Une des ces nouvelles fonctions apportées par Wattway est de générer de l'énergie afin d'alimenter notamment des panneaux à message variable, de fournir l'électricité à des bâtiments ou encore, d'alimenter l'éclairage public grâce à un système de stockage.



"20 m2 de chaussée Wattway suffisent à approvisionner un foyer en électricité (hors chauffage), et, grâce à 1 km linéaire de route équipée de dalles Wattway, il est possible d’éclairer une ville de 5 000 habitants", assure Colas.



Plus tard, la route solaire permettra également l'alimentation de capteurs et d'équipements pour les véhicules autonomes, la recharge par induction dynamique des véhicules électriques ou encore, pour la métropole, la suppression des effets du verglas.









