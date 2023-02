A la Une . La première prévision de trajectoire du cyclone Freddy

Météo France fait le point sur l'évolution des deux systèmes dépressionnaires actuellement dans la zone. Par NP - Publié le Mardi 14 Février 2023 à 17:42

Des systèmes dépressionnaires sont actuellement présents sur le Sud-Ouest de l'océan Indien.



Aucune autre zone suspecte n'est présente et il n'est pas envisagé la formation d'un autre système dépressionnaire dans les cinq prochains jours.



Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



Il n'y a pas d'alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.

CYCLONE TROPICAL numéro 7 (FREDDY)



Distance des côtes réunionnaises: 3670 km au secteur: EST

Déplacement: OUEST, à 22 km/h.



Informations sur le système :

- Le Cyclone Tropical FREDDY rentre en fin d'après-midi dans notre zone de responsabilité à plus de 2500 km à l'Est des terres habitées.

- FREDDY est un système mature qui devrait bénéficier de bonnes conditions environnementales au cours des prochains et devrait même atteinte le stade de Cyclone Tropical Intense d'ici demain.

- Il devrait se déplacer durablement vers l'Ouest au cours des prochains jours et ne présente aucune menace pour les terres habitées jusqu'en fin de week-end.

FORTE TEMPETE TROPICALE numéro 6 (DINGANI)

Distance des côtes réunionnaises: 1685 km au secteur: EST

Déplacement: SUD-SUD-OUEST, à 24 km/h.

Informations sur le système :

- La forte tempête tropicale DINGANI est restée stable en intensité au cours des dernières heures et se situe à environ 970 km à l'Est-sud-est de Rodrigues, en poursuivant sa trajectoire en direction du sud-ouest.

- DINGANI montre clairement des signes d'affaiblissement en raison de conditions environnementales hostiles. DINGANI va poursuivre son affaiblissement au fil des jours et devrait commencer à perdre progressivement ses caractéristiques tropicales dès jeudi, avant de s'éloigner vers des latitudes plus tempérées en fin de semaine.

- Ce système ne menace aucune terre habitée.