La grande Une La première prévision de trajectoire de la future tempête

Le cinquième système dépressionnaire de la saison devrait atteindre le stade de tempête d'ici jeudi avant de frapper Madagascar et de retrouver l'océan entre la Grande île et les Mascareignes d'ici dimanche. Une dégradation des conditions météorologiques est attendue sur La Réunion dès la seconde partie de la semaine.



Bulletin du 17 janvier à 10h55 locales de La Réunion : ZONE PERTURBEE 05-20222023

Distance des côtes réunionnaises : 1220 km au secteur NORD-EST

Déplacement : OUEST-SUD-OUEST, à 28 km/h.

Informations sur le système : Une tempête tropicale va se former au cours des deux à trois prochains jours et présente une menace essentiellement pluvieuse pour la moitié Nord de Madagascar pour la seconde partie de semaine. - La Zone Perturbée numéro 05 est maintenant suivie par le CMRS cyclone de La Réunion. Elle se situe encore à bonne distance de toutes terres habitées mais son déplacement rapide l’amène à se rapprocher rapidement du Nord-Est de Madagascar au cours des prochains jours. - Son développement devrait se faire lentement dans un premier temps (jusqu'à mercredi soir). A partir de jeudi, ce système devrait s'intensifier plus franchement alors qu'il sera en approche finale des côtes Nord-Est de Madagascar qui pourraient être touchées directement en journée de jeudi ou la nuit suivante. - Des fortes pluies et des vents forts sont attendues à partir de mercredi soir sur la région Nord-Est de Madagascar (au nord de Tamatave). Les fortes pluies devraient se prolonger sur toute la seconde partie de semaine en s'étandant à la moitié Nord de la grande île. - En périphérie de la circulation dépressionnaire (à bonne distance du centre), un temps humide et localement perturbé se met place sur le secteur Réunion-Maurice pour la seconde partie de semaine . Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochaines jours :

PERTURBATION TROPICALE,

Centre positionné le 18/01 à 10h locales, par 14.0 Sud / 55.5 Est. TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 19/01 à 10h locales, par 14.3 Sud / 51.6 Est. TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 20/01 à 10h locales, par 16.0 Sud / 50.0 Est. DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 21/01 à 10h locales, par 17.4 Sud / 49.2 Est. DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 22/01 à 10h locales, par 18.9 Sud / 50.0 Est ------------------------------------------------- Ce bulletin est à présent terminé.