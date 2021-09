A la Une .. La première pierre du pôle de déchets Run’Eva posée ce vendredi

Ileva a profité de la visite de Clément Beaune, secrétaire d’Etat du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, pour donner le coup d’envoi d’un chantier à plus de 220 millions d’euros. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 à 18:38

Tous les feux sont passés au vert pour la construction du projet Réunion Energie Valorisation Avenir porté par Ileva. Le syndicat mixte a obtenu le 6 février 2020 l’aval de la Commission de Régulation de l’Energie concernant le montant du rachat de l’électricité mais aussi en juin dernier l’autorisation d’exploitation de la préfecture.



Outre cette UVE alimentée par nos déchets réduits en combustibles solides de récupération (CSR), seront construits deux sites de tri et préparation du CSR, mais aussi une extension des casiers d’enfouissement.



Le coût du projet est d’environ 220 millions d’euros, auxquels il faut ajouter le raccordement électrique au réseau public, soit 15 millions HT.



Pour voir le jour, le projet d’Ileva a reçu le soutien de l’ADEME et du FEDER. "La valorisation énergétique des combustibles solides de récupération sera une première sur le territoire réunionnais, et bénéfice à ce titre d’un subventionnement de l’ADEME à hauteur de 14 millions d'euros", est-il indiqué.



Pour le reste du financement, il s’agira d’emprunts en partie remboursés par la vente de l’électricité à EDF.



La livraison de ce projet, qui a pour objectif de "mettre fin au tout enfouissement", est prévue pour 2023.





Première pierre du chantier Run'Eva : La Réunion ouvre une nouvelle ère dans la gestion des déchets



Ce vendredi 10 septembre 2021, Michel Fontaine, Président d’ILEVA, et les membres du Conseil Syndical, ont posé à Pierrefonds la première pierre du chantier du futur Pôle de valorisation des déchets ménagers RUN’EVA, en présence de Clément Beaune, Secrétaire d’État chargé des Affaires européennes. Outil industriel de pointe et d’une ambition inédite à La Réunion, RUN’EVA permettra dès 2023 la valorisation à grande échelle des déchets ménagers.



La Réunion tourne la page de l’enfouissement massif des déchets ménagers



Aujourd’hui, en l’absence de filière de valorisation performante sur le territoire, la majorité des déchets ménagers produits à La Réunion est enfouie, sans possibilité de valorisation. Porté par ILEVA, le pôle de valorisation des déchets ménagers RUN’EVA donnera dès 2023 aux territoires Ouest et Sud, l’outil industriel nécessaire pour rentrer pleinement dans l’ère de l’économie circulaire. Répondant aux plus hauts standards réglementaires et environnementaux, RUN’EVA comprendra 3 filières de valorisation :

o le tri des déchets recyclables ;

o la méthanisation de la fraction fermentescible des ordures ménagères résiduelles et des biodéchets ;

o la valorisation énergétique des combustibles solides de récupération (CSR), issus des déchets non recyclables.



Plus de 200 000 tonnes déchets supplémentaires seront ainsi valorisés chaque année au lieu d’être enfouis.



RUN’EVA, fer de lance d’une stratégie globale de la prévention et de la réduction des déchets



En présence de Clément Beaune, Secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, le lancement de ce chantier majeur a réuni l’ensemble des membres d’ILEVA : les EPCI de la CIVIS, du TCO et de la CASUD, ainsi que le Département et la Région Réunion. Les partenaires ont rappelé leur engagement dans la mise en oeuvre d’une stratégie multifilière de valorisation des déchets et de protection durable du patrimoine naturel. L’objectif : concilier l’ensemble des modes d’action pour assurer le développement de l’économie circulaire. Le projet de Pôle de valorisation des déchets ménagers RUN’EVA est le fer de lance de cette stratégie collective.



Un grand chantier pour La Réunion



C’est un chantier de grande ampleur qui se lance à Pierrefonds. Confié à CNIM, équipementier et ensemblier industriel français, le chantier mobilisera environ 400 personnes durant la phase de construction. 60 entreprises réunionnaises ont été sélectionnées pour participer aux appels d’offres afin d’apporter leurs expertises aux besoins du chantier.

L’objectif : livraison du Pôle RUN’EVA d’ici la fin 2023 pour une mise en exploitation après les phases de tests, début 2024.

"L’unanimité de nos partenaires derrière le projet de pôle multifilière RUN’EVA est un signal positif pour La Réunion et un vrai bond en avant dans la gestion des déchets. Les EPCI de La Réunion se sont ainsi positionnés en faveur de la mutualisation des moyens de traitement des déchets grâce au pôle RUN’EVA. Cet alignement régional est le signal d’une nouvelle ère dans la gestion des déchets." Michel FONTAINE, Président d’ILEVA, Président de la CIVIS



"La nécessité d’une approche intégrée de la gestion des déchets ne fait plus débat aujourd’hui. RUN’EVA est une solution performante et efficace qui doit s’inscrire dans un écosystème global et s’appuyer sur l’expertise et la qualité des infrastructures déjà en place et à venir. Il ne s’agit pas de remplacer mais de démultiplier nos moyens d’action." Vanessa MIRANVILLE, Vice-présidente du TCO, déléguée au Développement durable et à l’Innovation



"Le lancement du chantier RUN’EVA va permettre au territoire de passer un cap et va clairement changer la donne du traitement des déchets sur l’île. La complémentarité des filières de valorisation (recyclage, méthanisation, valorisation énergétique) va être un gage d’efficacité et de performance." André THIEN AH KOON, 2ème Vice-président d’ILEVA, Président de la CASUD



"Je voudrais exprimer le plein soutien de notre Collectivité à cette démarche qui permettra de répondre aux grands enjeux qui sont devant nous, en matière de traitement des déchets, de leur valorisation, mais aussi de valorisation énergétique puisque l’énergie produite participera pleinement au mix énergétique local." Cyrille MELCHIOR, Président du Département



"Ce projet est un jalon de notre avenir durable en commun. La Région y prendra toute sa responsabilité et sa part d’action. RUN’EVA est une des solutions d’un écosystème global qui repose sur le triptyque Prévenir, Réduire, Valoriser. Par ailleurs, RUN’EVA, à travers la valorisation énergétique, contribuera aussi au mix énergétique du territoire. À travers notre compétence, l’ambition de la Région est d’impulser une solide dynamique territoriale en faveur de l’économie circulaire et de l’objectif majeur d’autonomie énergétique pour La Réunion, priorité régionale !" Jean-Pierre CHABRIAT, Conseiller régional délégué à la transition

énergétique



"RUN’EVA est un projet essentiel pour La Réunion, un projet collectif qui se concrétise grâce à la ténacité et à la volonté des élus du territoire. Soutenu par l’Europe et l’État, ce projet ambitieux va permettre au territoire de passer de l’enfouissement à la valorisation des déchets. Exemplaire, le pôle RUN’EVA sera ainsi innovant grâce à la valorisation énergétique. Il s’inscrit en ce sens dans la droite ligne de l’ambition européenne d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050." Clément Beaune, Secrétaire d’État chargé des Affaires européennes