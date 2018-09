La première pierre de la nouvelle école de Bellemène posée

Le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, le président du Conseil départemental et deuxième adjoint de la ville saint-pauloise, Cyrille Melchior, le président de la Région Réunion, Didier Robert, et le représentant du rectorat de La Réunion, Philippe Eugène, participaient ce vendredi matin 21 septembre 2018 à la pose de la première pierre de l’établissement scolaire. Il s’agit de réhabiliter et de restructurer l’école existante.



Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à un peu plus de 7 millions d’euros. Avec la contribution de la collectivité régionale à hauteur de 3,22 millions d’euros, celle du Département avec 967 742 euros et de la commune avec 2,1 millions d’euros de la commune. La phase de préparation du chantier démarrait en août. Les travaux doivent durer 18 mois. Hors congés du Bâtiment et travaux publics.



Aux côtés de Joseph Sinimalé, Cyrille Melchior et de Didier Robert, se trouvent le conseiller départemental et municipal saint-paulois en charge du secteur de Bellemène, Patrick Dorla, Alex Pota, adjoint aux affaires scolaires et d’autres élus de la majorité régionale.